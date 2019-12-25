На Камчатке на станции скорой помощи 110 сотрудников заразились коронавирусом

В четверг скончался один из водителей скорой помощи.

На Камчатке на станции скорой помощи в Петропавловск - Камчатском 110 работников заразились коронавирусом.

Ранее, 22 мая, Piter.TV рассказывал о крупном очаге коронавирусной инфекции на станции скорой помощи краевого центра. На тот момент коронавирус был подтвержден у 38 человек, 18 из которых водителей автомобилей "скорой". На сегодняшний день, 4 июня, ситуация усложнилась. Коронавирус подтвержден у 110 человек из 230, из них 33 водителя и 64 медицинских работника. Сегодня стало известно, что один из водителей, 60-летний мужчина, скончался.

На станцию скорой медицинской помощи Петропавловска-Камчатского дополнительно направлены диспетчеры из других учреждений здравоохранения города. На линии работают 4 основные бригады скорой медицинской помощи и 2 бригады центра медицины катастроф.

Ранее: Новые данные по коронавирусу в регионах на 4 июня.

Фото: Piter.TV