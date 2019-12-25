Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки зафиксировано 8 831 новых случаев инфицирования COVID-19 в 85 регионах. Скончалось 169 пациентов, выздоровели 8 666 человек.

В России за сутки выявили снова почти 9 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) ​ сообщает, что в России на утро 4 июня подтверждено еще 8 тысяч 831 случаев инфицирования COVID-19. В столице второй день подряд менее 2 тысяч новых случаев коронавируса.

По регионам новые выявленные случаи заражения COVID-19 распределились следующим образом:

1. Москва - 1998

2. Московская область - 767

3. Санкт-Петербург - 375

4. Нижегородская область - 319

5. Свердловская область - 298

6. Ростовская область - 184

7. Смоленская область - 142

8. Красноярский край - 141

9. Ханты-Мансийский АО - 140

10. Иркутская область - 138

11. Архангельская область - 133

12. Республика Дагестан - 122

13. Ивановская область - 117

14. Челябинская область - 113

15. Псковская область - 112

16. Тульская область - 110

17. Волгоградская область - 109

18. Республика Башкортостан - 107

19. Воронежская область - 105

20. Новосибирская область - 104

21. Ульяновская область - 100

22. Брянская область - 96

23. Саратовская область - 94

24. Республика Саха (Якутия) - 94

25. Астраханская область - 93

26. Калужская область - 91

27. Ставропольский край - 86

28. Орловская область - 85

29. Пензенская область - 84

30. Чувашская Республика - 83

31. Краснодарский край - 80

32. Карачаево-Черкесская Республика - 78

33. Белгородская область - 76

34. Республика Тыва - 76

35. Ярославская область - 74

36. Кабардино-Балкарская Республика - 74

37. Курская область - 73

38. Рязанская область - 73

39. Тверская область - 73

40. Алтайский край - 69

41. Тамбовская область - 67

42. Кировская область - 63

43. Самарская область - 63

44. Липецкая область - 62

45. Хабаровский край - 60

46. Омская область - 58

47. Оренбургская область - 56

48. Приморский край - 56

49. Владимирская область - 55

50. Ямало-Ненецкий АО - 55

51. Новгородская область - 53

52. Ленинградская область - 52

53. Удмуртская Республика - 52

54. Республика Татарстан - 51

55. Пермский край - 51

56. Тюменская область - 49

57. Республика Северная Осетия - 47

58. Республика Бурятия - 46

59. Республика Марий Эл - 39

60. Республика Мордовия - 39

61. Забайкальский край - 39

62. Камчатский край - 35

63. Мурманская область - 33

64. Республика Адыгея - 33

65. Томская область - 32

66. Республика Ингушетия - 31

67. Республика Коми - 29

68. Республика Хакасия - 25

69. Республика Карелия - 24

70. Калининградская область - 23

71. Кемеровская область - 22

72. Амурская область - 22

73. Вологодская область - 20

74. Республика Калмыкия - 19

75. Костромская область - 17

76. Республика Алтай - 16

77. Чеченская Республика - 13

78. Магаданская область - 11

79. Республика Крым - 7

80. Еврейская АО - 6

81. Курганская область - 4

82. Сахалинская область - 4

83. Чукотский АО - 4

84. Ненецкий автономный округ - 1

85. г. Севастополь - 1

За весь период в России выявлено 441 108 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. Из них выздоровели 204 623 человек (за сутки 8 666), скончались 5 384 человек (за сутки 169).

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Фото: Фото: pixabay, ИЦК