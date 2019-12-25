Перечислены регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки выявили снова почти 9 тысяч инфицированных коронавирусом COVID-19.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России на утро 4 июня подтверждено еще 8 тысяч 831 случаев инфицирования COVID-19. В столице второй день подряд менее 2 тысяч новых случаев коронавируса.
По регионам новые выявленные случаи заражения COVID-19 распределились следующим образом:
1. Москва - 1998
2. Московская область - 767
3. Санкт-Петербург - 375
4. Нижегородская область - 319
5. Свердловская область - 298
6. Ростовская область - 184
7. Смоленская область - 142
8. Красноярский край - 141
9. Ханты-Мансийский АО - 140
10. Иркутская область - 138
11. Архангельская область - 133
12. Республика Дагестан - 122
13. Ивановская область - 117
14. Челябинская область - 113
15. Псковская область - 112
16. Тульская область - 110
17. Волгоградская область - 109
18. Республика Башкортостан - 107
19. Воронежская область - 105
20. Новосибирская область - 104
21. Ульяновская область - 100
22. Брянская область - 96
23. Саратовская область - 94
24. Республика Саха (Якутия) - 94
25. Астраханская область - 93
26. Калужская область - 91
27. Ставропольский край - 86
28. Орловская область - 85
29. Пензенская область - 84
30. Чувашская Республика - 83
31. Краснодарский край - 80
32. Карачаево-Черкесская Республика - 78
33. Белгородская область - 76
34. Республика Тыва - 76
35. Ярославская область - 74
36. Кабардино-Балкарская Республика - 74
37. Курская область - 73
38. Рязанская область - 73
39. Тверская область - 73
40. Алтайский край - 69
41. Тамбовская область - 67
42. Кировская область - 63
43. Самарская область - 63
44. Липецкая область - 62
45. Хабаровский край - 60
46. Омская область - 58
47. Оренбургская область - 56
48. Приморский край - 56
49. Владимирская область - 55
50. Ямало-Ненецкий АО - 55
51. Новгородская область - 53
52. Ленинградская область - 52
53. Удмуртская Республика - 52
54. Республика Татарстан - 51
55. Пермский край - 51
56. Тюменская область - 49
57. Республика Северная Осетия - 47
58. Республика Бурятия - 46
59. Республика Марий Эл - 39
60. Республика Мордовия - 39
61. Забайкальский край - 39
62. Камчатский край - 35
63. Мурманская область - 33
64. Республика Адыгея - 33
65. Томская область - 32
66. Республика Ингушетия - 31
67. Республика Коми - 29
68. Республика Хакасия - 25
69. Республика Карелия - 24
70. Калининградская область - 23
71. Кемеровская область - 22
72. Амурская область - 22
73. Вологодская область - 20
74. Республика Калмыкия - 19
75. Костромская область - 17
76. Республика Алтай - 16
77. Чеченская Республика - 13
78. Магаданская область - 11
79. Республика Крым - 7
80. Еврейская АО - 6
81. Курганская область - 4
82. Сахалинская область - 4
83. Чукотский АО - 4
84. Ненецкий автономный округ - 1
85. г. Севастополь - 1
За весь период в России выявлено 441 108 случаев (+2,0%) коронавирусной инфекции во всех субъектах страны. Из них выздоровели 204 623 человек (за сутки 8 666), скончались 5 384 человек (за сутки 169).
Ранее: Данные по коронавирусу в России на 3 мая
Фото: Фото: pixabay, ИЦК
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