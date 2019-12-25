Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 8,5 тысяч человек.
Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) сообщает, что в России на утро 3 июня подтверждено еще 8 тысяч 535 случаев инфицирования COVID-19. Примечательно, что впервые за долгое время в Москве выявлено менее 2 тысяч заражения коронавирусом.
По регионам новые случаи распределены следующим образом:
1. Москва - 1842
2. Московская область - 736
3. Санкт-Петербург - 380
4. Свердловская область - 357
5. Нижегородская область - 347
6. Архангельская область - 239
7. Ростовская область - 178
8. Воронежская область - 127
9. Смоленская область - 127
10. Красноярский край - 124
11. Иркутская область - 120
12. Республика Дагестан - 113
13. Ханты-Мансийский АО - 111
14. Тульская область - 109
15. Челябинская область - 108
16. Новосибирская область - 102
17. Волгоградская область - 98
18. Ульяновская область - 98
19. Республика Саха (Якутия) - 98
20. Брянская область - 97
21. Саратовская область - 94
22. Республика Башкортостан - 92
23. Калужская область - 87
24. Чувашская Республика - 87
25. Пензенская область - 83
26. Краснодарский край - 81
27. Алтайский край - 81
28. Ставропольский край - 80
29. Белгородская область - 77
30. Курская область - 76
31. Кировская область - 76
32. Рязанская область - 75
33. Кабардино-Балкарская Республика - 74
34. Ярославская область - 72
35. Карачаево-Черкесская Республика - 72
36. Пермский край - 72
37. Орловская область - 71
38. Астраханская область - 67
39. Ивановская область - 65
40. Липецкая область - 65
41. Тамбовская область - 65
42. Хабаровский край - 64
43. Новгородская область - 63
44. Республика Тыва - 60
45. Владимирская область - 56
46. Ленинградская область - 54
47. Республика Татарстан - 54
48. Удмуртская Республика - 53
49. Оренбургская область - 53
50. Забайкальский край - 53
51. Приморский край - 52
52. Республика Северная Осетия - 49
53. Тюменская область - 47
54. Мурманская область - 46
55. Самарская область - 46
56. Омская область - 45
57. Псковская область - 44
58. Республика Карелия - 43
59. Республика Мордовия - 42
60. Республика Марий Эл - 40
61. Тверская область - 36
62. Калининградская область - 35
63. Республика Коми - 33
64. Республика Ингушетия - 33
65. Камчатский край - 33
66. Республика Хакасия - 32
67. Кемеровская область - 27
68. Томская область - 26
69. Республика Бурятия - 24
70. Республика Калмыкия - 23
71. Костромская область - 21
72. Амурская область - 20
73. Вологодская область - 19
74. Республика Адыгея - 14
75. Чеченская Республика - 14
76. Ямало-Ненецкий АО - 13
77. Магаданская область - 12
78. Сахалинская область - 10
79. Чукотский АО - 6
80. Республика Алтай - 5
81. Республика Крым - 5
82. Курганская область - 3
83. Еврейская АО - 3
84. г. Севастополь - 2
В России нарастающим итогом с начала эпидемии официально зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 195 957 выздоровели (за сутки 8 972), скончались 5 215 человек (за сутки 178).
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Фото: pixabay, ИЦК
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