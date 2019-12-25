Названы регионы России с новыми случаями коронавируса за сутки

В России за сутки коронавирус выявили у 8 536 человек в 84 субъектах.

В России за сутки коронавирусную инфекцию выявили еще у 8,5 тысяч человек.

Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК) ​ сообщает, что в России на утро 3 июня подтверждено еще 8 тысяч 535 случаев инфицирования COVID-19. Примечательно, что впервые за долгое время в Москве выявлено менее 2 тысяч заражения коронавирусом.

По регионам новые случаи распределены следующим образом:

1. Москва - 1842

2. Московская область - 736

3. Санкт-Петербург - 380

4. Свердловская область - 357

5. Нижегородская область - 347

6. Архангельская область - 239

7. Ростовская область - 178

8. Воронежская область - 127

9. Смоленская область - 127

10. Красноярский край - 124

11. Иркутская область - 120

12. Республика Дагестан - 113

13. Ханты-Мансийский АО - 111

14. Тульская область - 109

15. Челябинская область - 108

16. Новосибирская область - 102

17. Волгоградская область - 98

18. Ульяновская область - 98

19. Республика Саха (Якутия) - 98

20. Брянская область - 97

21. Саратовская область - 94

22. Республика Башкортостан - 92

23. Калужская область - 87

24. Чувашская Республика - 87

25. Пензенская область - 83

26. Краснодарский край - 81

27. Алтайский край - 81

28. Ставропольский край - 80

29. Белгородская область - 77

30. Курская область - 76

31. Кировская область - 76

32. Рязанская область - 75

33. Кабардино-Балкарская Республика - 74

34. Ярославская область - 72

35. Карачаево-Черкесская Республика - 72

36. Пермский край - 72

37. Орловская область - 71

38. Астраханская область - 67

39. Ивановская область - 65

40. Липецкая область - 65

41. Тамбовская область - 65

42. Хабаровский край - 64

43. Новгородская область - 63

44. Республика Тыва - 60

45. Владимирская область - 56

46. Ленинградская область - 54

47. Республика Татарстан - 54

48. Удмуртская Республика - 53

49. Оренбургская область - 53

50. Забайкальский край - 53

51. Приморский край - 52

52. Республика Северная Осетия - 49

53. Тюменская область - 47

54. Мурманская область - 46

55. Самарская область - 46

56. Омская область - 45

57. Псковская область - 44

58. Республика Карелия - 43

59. Республика Мордовия - 42

60. Республика Марий Эл - 40

61. Тверская область - 36

62. Калининградская область - 35

63. Республика Коми - 33

64. Республика Ингушетия - 33

65. Камчатский край - 33

66. Республика Хакасия - 32

67. Кемеровская область - 27

68. Томская область - 26

69. Республика Бурятия - 24

70. Республика Калмыкия - 23

71. Костромская область - 21

72. Амурская область - 20

73. Вологодская область - 19

74. Республика Адыгея - 14

75. Чеченская Республика - 14

76. Ямало-Ненецкий АО - 13

77. Магаданская область - 12

78. Сахалинская область - 10

79. Чукотский АО - 6

80. Республика Алтай - 5

81. Республика Крым - 5

82. Курганская область - 3

83. Еврейская АО - 3

84. г. Севастополь - 2





В России нарастающим итогом с начала эпидемии официально зарегистрировано 432 277 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Из них 195 957 выздоровели (за сутки 8 972), скончались 5 215 человек (за сутки 178).

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Фото: pixabay, ИЦК