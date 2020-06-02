Собянин допустил появление в Москве вакцины от COVID-19 осенью

Сейчас в России разрабатывают более трех перспективных вакцин.

В столице и в РФ в целом от коронавируса разрабатывают больше трех "очень перспективных" вакцин, осенью Москва получит первые партии. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин.

Но до тех пор все равно придется обеспечивать специальный режим самосохранения граждан. Сергей Собянин

Также мэр Москвы поблагодарил всех градоначальников в мире, которые ведут важную совместную борьбу с вирусом. Он отметил, что только совместными усилиями получится победить эту беду.

В Петербурге разрабатывают вакцину от коронавируса в виде йогурта.

Видео: mos.ru