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Инфекционист Евгений Тимаков: в конце лета будет новая вспышка COVID-19
Сегодня, 17:34
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Инфекционист Евгений Тимаков: в конце лета будет новая вспышка COVID-19

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По словам специалиста, к осени число заболевших COVID-19 может увеличиться.

Вспышка коронавируса может возникнуть в России в середине августа. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщили в РИА Новости.

По словам специалиста, к осени число заболевших COVID-19 может увеличиться. У многих людей за полгода снизился иммунитет. 

Однако инфекционист отметил, что тяжесть протекания болезни медикам сложно предугадать. Если появятся новые мутации штамма, то подхватить вирус будет легче.

Ранее на Piter.tv: в Петербурге COVID-19 нашли у 277 жителей.

Фото: Piter.tv

Теги: вспышка коронавируса, евгений тимаков, инфекционист, прогноз
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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