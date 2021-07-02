Инфекционист Евгений Тимаков: в конце лета будет новая вспышка COVID-19

Вспышка коронавируса может возникнуть в России в середине августа. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщили в РИА Новости.
По словам специалиста, к осени число заболевших COVID-19 может увеличиться. У многих людей за полгода снизился иммунитет.
Однако инфекционист отметил, что тяжесть протекания болезни медикам сложно предугадать. Если появятся новые мутации штамма, то подхватить вирус будет легче.
Ранее на Piter.tv: в Петербурге COVID-19 нашли у 277 жителей.
Фото: Piter.tv
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