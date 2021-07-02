Инфекционист Евгений Тимаков: в конце лета будет новая вспышка COVID-19

По словам специалиста, к осени число заболевших COVID-19 может увеличиться.

Вспышка коронавируса может возникнуть в России в середине августа. Об этом предупредил врач-инфекционист Евгений Тимаков, сообщили в РИА Новости.

По словам специалиста, к осени число заболевших COVID-19 может увеличиться. У многих людей за полгода снизился иммунитет.

Однако инфекционист отметил, что тяжесть протекания болезни медикам сложно предугадать. Если появятся новые мутации штамма, то подхватить вирус будет легче.

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Фото: Piter.tv