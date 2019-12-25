  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге COVID-19 нашли у 277 жителей
Сегодня, 12:46
151
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге COVID-19 нашли у 277 жителей

0 0

В больницы города попали 42 человека.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус нашли у 277 жителей. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницы города попали 42 человека, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни 6 зараженных. Еще 182 петербуржца смогли победить COVID-19. 

Известно, что в России за последние 24 часа вирус нашли у 3,4 тыс. жителей. В стационары доставили 748 пациентов. Вылечиться смогли  2,4 тыс. россиян. Всего в стране получили справку о выздоровлении 17 888 560 человек.

За сутки в России от коронавируса умерли 39 пациентов. С начала пандемии из-за инфекции погибли 381,5 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор пока не будет менять рекомендацию о том, что ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода.

Фото: Piter.tv

Теги: 112, борьба с ковидом, здоровье, статистика, число заболевших
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии