В Петербурге COVID-19 нашли у 277 жителей

В больницы города попали 42 человека.

За минувшие сутки в Петербурге коронавирус нашли у 277 жителей. Об этом сообщили на сайте стопкоронавирус.рф.

В больницы города попали 42 человека, у которых болезнь протекает в тяжелой форме. Ушли из жизни 6 зараженных. Еще 182 петербуржца смогли победить COVID-19.

Известно, что в России за последние 24 часа вирус нашли у 3,4 тыс. жителей. В стационары доставили 748 пациентов. Вылечиться смогли 2,4 тыс. россиян. Всего в стране получили справку о выздоровлении 17 888 560 человек.

За сутки в России от коронавируса умерли 39 пациентов. С начала пандемии из-за инфекции погибли 381,5 тыс. человек.

Ранее на Piter.tv: Роспотребнадзор пока не будет менять рекомендацию о том, что ревакцинироваться от COVID-19 нужно каждые полгода.

Фото: Piter.tv