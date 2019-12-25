Уронившая столб фура забила жесткой пробкой КАД

Движение парализовало от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса.

В четвертом часу пятницы, 6 марта, на КАД образовалась крепкая пробка. Об этом сообщили в соцсетях застрявшие в заторе автомобилисты.

Причиной пробки, атаковавшей обе стороны движения, стала фура, которая снесла столб на участке от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса. Большегруз в результате наезда на столб свернуло пополам. Пострадал ли кто-то в непредвиденном ДТП, пока неясно, ведется проверка.

Ранее мы писали, что под Мостом глупости застряла 177-я жертва.

Фото: Артем Егоров, Алексей Тайлаков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"