Уронившая столб фура забила жесткой пробкой КАД

В четвертом часу пятницы, 6 марта, на КАД образовалась крепкая пробка. Об этом сообщили в соцсетях застрявшие в заторе автомобилисты.
Причиной пробки, атаковавшей обе стороны движения, стала фура, которая снесла столб на участке от Выборгского шоссе в сторону проспекта Энгельса. Большегруз в результате наезда на столб свернуло пополам. Пострадал ли кто-то в непредвиденном ДТП, пока неясно, ведется проверка.
Ранее мы писали, что под Мостом глупости застряла 177-я жертва.
Фото: Артем Егоров, Алексей Тайлаков, ДТП и ЧП | Санкт-Петербург / "ВКонтакте"
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