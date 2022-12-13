На КАД столкнулись 14 машин

В результате ДТП образовалась пробка длиною в три километра.

На 54 километре КАД произошла массовая авария с 14 машинами. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Информация о ДТП появилась сегодня, 11 февраля, около 13:50. Автомобили ехали в попутном направлении. Информации о пострадавших пока нет.

В результате случившегося на данном участке дороги образовался затор длиною в 3 км. Три полосы заняты, движение осуществляется по одной линии.

Асфальтобетонное покрытие обработано противогололедными материалами, влажное. Претензий по факту произошедшего к дорожным службам нет. ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

На место аварии прибыли правоохранители. Подробности уточняются.

Добавим, что в tg-канале "Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург" очевидцы сообщают, что участникам аварии стали уже 30 машин.

Ранее на Piter.tv: в двенадцати районах Петербурга установят новые светофоры.

Видео: Телеграм / Мегаполис ДТП и ЧП Санкт-Петербург