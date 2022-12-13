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На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных

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Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

На Херсонском направлении за последние сутки Вооруженные силы России уничтожили свыше 25 украинских военнослужащих. Соответствующей статистикой с журналистами в рамках регулярного брифинга от 18 марта поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что дополнительно ликвидированы две гаубицы противника Д-30 и четыре единицы автомобильной техники.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30.

Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 человек.

Фото и видео: Минобороны России

Теги: всу, игорь конашенков, минобороны, сво, херсонское направление
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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