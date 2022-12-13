На Херсонском направлении уничтожили свыше 25 украинских военных

Игорь Конашенков рассказал о работе военных на СВО за день.

На Херсонском направлении за последние сутки Вооруженные силы России уничтожили свыше 25 украинских военнослужащих. Соответствующей статистикой с журналистами в рамках регулярного брифинга от 18 марта поделился официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант пояснил, что дополнительно ликвидированы две гаубицы противника Д-30 и четыре единицы автомобильной техники.

На херсонском направлении в ходе огневого поражения за сутки уничтожено свыше 25 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также две гаубицы Д-30. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев потерял около 160 человек.

Фото и видео: Минобороны России