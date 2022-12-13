Игорь Конашенков оценил успехи "Западной" и "Центральной" группировки сил на СВО.

На Купянском и Краснолиманском направлениях за последние сутки проведения специальной военной операции киевский режим лишился около 160 человек личного состава. Речь идет как о солдатах, так и офицерах Вооруженных сил Украины. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 марат рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант заметил, что группировки сил "Запад" и "Центр" поразили за день три автомобиля противника, две бронированные машины, самоходную гаубицу "Гвоздика". Удары выполнялись при помощи оперативно-тактической авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем.

Поражена живая сила противника в районах населенных пунктов Двуречная, Синьковка, Котляровка Харьковской области и Стельмаховка Луганской Народной Республики... в районах населенных пунктов Невское, Червоная Диброва в ЛНР, Ямполовка и Григоровка в ДНР. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях.

Фото и видео: Минобороны России