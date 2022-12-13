Киев потерял 50 военных на Южнодонецком и Запорожском направлениях

Группировка войск Вооруженных сил РФ "Восток" за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что противник понес потери личного состава в 50 человек. Дополнительно были ликвидированы две единицы боевой техники ВСУ (пикапы).
Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой народной республики, Левадное и Орехов Запорожской области.
Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ
На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ.
Фото и видео: Минобороны России
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