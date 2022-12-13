Игорь Конашенков оценил успехи "Восточной" группировки сил на СВО.

Группировка войск Вооруженных сил РФ "Восток" за последние сутки проведения специальной военной операции на территории Украины нанесла удары по позициям противника на Южнодонецком и Запорожском направлениях. Соответствующее заявление в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 марта сделал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант уточнил, что противник понес потери личного состава в 50 человек. Дополнительно были ликвидированы две единицы боевой техники ВСУ (пикапы).

Оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск "Восток" нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар Донецкой народной республики, Левадное и Орехов Запорожской области. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ.

Фото и видео: Минобороны России