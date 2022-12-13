На Донецком направлении российские силы уничтожили до 120 солдат ВСУ

Игорь Конашенков оценил успехи "Южной" группировки сил на СВО.

На Донецком направлении за последние сутки проведения специальной военной операции российские Вооруженные силы уничтожили до 120 солдат противника. Об этом в ходе выступления на регулярном брифинге с журналистами от 18 марта рассказал официальный представитель министерства по обороне Игорь Конашенков. Генерал-лейтенант РФ пояснил, что дополнительно ликвидированы семь единиц боевой техники Вооруженных сил Украины. Речь идет о двух бронированных машинах, двух автомобилях, двух установках реактивного залпового огня "Ураган" и гаубице Д-30. Задачи в регионе выполнили силы группировки "Южная".

В результате активных действий подразделений "Южной" группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожено до 120-ти украинских военнослужащих. Игорь Конашенков, генерал-лейтенант РФ

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Фото и видео: Минобороны России