От ВМФ РФ в маневрах принимали участие "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и танкер "Кама".

В Аравийском море завершилось трехстороннее военно-морское учение России, Китая и Ирана. Об этом рассказали представители министерства по обороне России. Эксперты пояснили прессе, что в период с 16 по 17 марта участники военного учения отработали в акватории региона формирование межнационального отряда боевых кораблей, а также совместное тактическое маневрирование в различных строях и боевых ордерах.

Моряки выполнили артиллерийские стрельбы днем по морской цели, а в ночное время –по воздушным. Они также отработали освобождение захваченного судна с заложниками и оказание помощи кораблю, терпящему бедствие на море. пресс-служба Минобороны России

В пресс-службе военного ведомства уточнили, что Россию на боевой тренировке представлял отряд кораблей Северного флота в составе которого заявлен экипаж фрегата "Адмирал флота Советского Союза Горшков" и среднего морского танкера "Кама". От Военно-морских сил Китая задействован эскадренный миноносец "Нанжинг", от ВМС Ирана – фрегаты "Саханд" и "Джамаран", корвет "Баяндор", ракетный катер "Тондар", малый ракетный корабль "Зерех", судно снабжения "Сиржан", транспортное судно "Шахид Назери". Известно, что по завершению морской части маневров фрегат "Адмирал флота Советского Союза Горшков" совершил деловой заход в морской порт Чахбехар в Иране. Там специалисты подвели итоги совместных мероприятий, пополнили запасы продовольствия и запасов пресной воды.

В Индийском океане стартуют учения России, Китая и ЮАР.

Фото и видео: Минобороны России