Стало известно, кто из главных героев погиб, а кто получил Железный трон.

На HBO показали последнюю серию финального сезона "Игры престолов". Поклонники сериала узнали, кто из главных героев погиб, а кто, наконец, получил Железный трон. Piter.TV публикует несколько интересных фактов о сериале, который восемь лет держал в напряжении телезрителей.

Игра престолов интересные факты

1. Премьера первого сезона сериала, основанного на цикле романов Джорджа Мартина "Песнь Льда и Пламени", состоялась 17 апреля 2011 года.

2. Официально не раскрывается, сколько "Игра престолов" принесла HBO. По неподтвержденной информации — около одного миллиарда долларов в год. Выручка телеканала в 2018 году составила 3,6 млрд долларов.

3. За восемь лет сериал побил немало рекордов. Например, пятый эпизод 8 сезона посмотрели 18,4 млн зрителей, и это рекорд для всего кабельного телевидения в США.

4. Сериал и его герои вышли далеко за пределы телеэкрана. Например, стилизованным под "Игру престолов" плакатом Дональд Трамп сообщил у себя в Twitter о введении новых санкций против Ирана. Правда, вместо "зима близко", было написано "санкции близко".

5. Поклонником "Игры престолов" является и предыдущей президент Америки — Барак Обама, при этом Владимир Путин не смотрел сериал из-за нехватки времени.

6. 71 % россиян никогда не смотрели "Игру престолов" и не собираются.

7. Имя Арья и его вариации (так зовут одну из главных героинь сериала) вошло в топ-20 самых популярных в Великобритании.

Ранее мы писали, что фанаты "Игры престолов" потребовали переснять 8 сезон из-за многочисленных киноляпов.

Видео: YouTube / Game of Thrones | Season 8 | Official Trailer (HBO)