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Пескову задали вопрос об интересе Путина к "Игре престолов"
Вчера, 16:13
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Rybka123

Пескову задали вопрос об интересе Путина к "Игре престолов"

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Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, смотрит ли Путин популярный сериал.

Президент России Владимир Путин входит в число людей, которые не смотрят сериал "Игра Престолов". Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня", ссылаясь на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

У него просто нет на это времени,
сказал Песков.

Напомним, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, с целью выяснить количество людей, которые смотрят "Игру престолов". Подробнее на эту тему можно прочесть здесь.

Фото:  социальные сети 

 

 

Теги: владимир путин, дмитрий песков, игра престолов
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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