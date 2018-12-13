Пескову задали вопрос об интересе Путина к "Игре престолов"

Пресс-секретарь главы государства ответил на вопрос, смотрит ли Путин популярный сериал.

Президент России Владимир Путин входит в число людей, которые не смотрят сериал "Игра Престолов". Об этом сообщает ФБА "Экономика Сегодня", ссылаясь на слова пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

У него просто нет на это времени,

- сказал Песков.

Напомним, что Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел опрос среди россиян, с целью выяснить количество людей, которые смотрят "Игру престолов". Подробнее на эту тему можно прочесть здесь.

Фото: социальные сети