ВЦИОМ назвал количество россиян, которые не смотрели "Игру престолов"

Во вторник, 14 мая, Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал результаты опроса, который показал, что более 70 процентов опрошенных россиян не смотрели сериал "Игра престолов".
Данные ВЦИОМ показали, что 71% участников не смотрели и не планируют смотреть сериал, из них 86% – это люди старше 60 лет. 12% респондентов увлекаются игрой престолов, среди них 31% – это молодёжь (18-24 года). Еще 8% опрошенных пока не видели "Игру престолов", но планируют это сделать.
Напомним, что 20 мая в эфир выйдет последняя серия сериала.
Ранее на станции метро "Деловой центр" установили Железный трон из "Игры Престолов. аждый из участников подземного движения мог подойти к своим кумирам, чтобы сфотографироваться и на миг очутиться в сказке.
Обсуждение ( 1 )
У меня не спрашивали,а у вас?