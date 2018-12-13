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На станции метро "Деловой центр" установили Железный трон из "Игры Престолов"
Сегодня, 18:14
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KaterinaKono13

На станции метро "Деловой центр" установили Железный трон из "Игры Престолов"

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Каждый из участников подземного движения мог на протяжении всего дня подойти к своим кумирам и сделать совместный снимок на память.

Знаменитый Железный трон из популярной телесериальной саги "Игра престолов" установили на станции столичного метро "Деловой центр". Каждый из участников подземного движения мог подойти к своим кумирам, чтобы сфотографироваться и на миг очутиться в сказке. Отметим, акция прошла совершенно бесплатно.

В персонажей перевоплотились аниматоры. Окружающие могли сфотографироваться с ними и на Железном троне. Участники проекта "Музыка в метро" исполнили главную тему культового сериала, принадлежащую перу Рамина Джавади. 

Фото: официальный сайт Мэра Москвы

Теги: деловой центр, игра престолов, новости питера, новости спб, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости России,

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