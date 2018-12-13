На станции метро "Деловой центр" установили Железный трон из "Игры Престолов"

Знаменитый Железный трон из популярной телесериальной саги "Игра престолов" установили на станции столичного метро "Деловой центр". Каждый из участников подземного движения мог подойти к своим кумирам, чтобы сфотографироваться и на миг очутиться в сказке. Отметим, акция прошла совершенно бесплатно.
В персонажей перевоплотились аниматоры. Окружающие могли сфотографироваться с ними и на Железном троне. Участники проекта "Музыка в метро" исполнили главную тему культового сериала, принадлежащую перу Рамина Джавади.
Фото: официальный сайт Мэра Москвы
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