На станции метро "Деловой центр" установили Железный трон из "Игры Престолов"

Каждый из участников подземного движения мог на протяжении всего дня подойти к своим кумирам и сделать совместный снимок на память.

Знаменитый Железный трон из популярной телесериальной саги "Игра престолов" установили на станции столичного метро "Деловой центр". Каждый из участников подземного движения мог подойти к своим кумирам, чтобы сфотографироваться и на миг очутиться в сказке. Отметим, акция прошла совершенно бесплатно. В персонажей перевоплотились аниматоры. Окружающие могли сфотографироваться с ними и на Железном троне. Участники проекта "Музыка в метро" исполнили главную тему культового сериала, принадлежащую перу Рамина Джавади. Фото: официальный сайт Мэра Москвы