Комиссия Петербурга отклонила проект делового центра на Сытнинской

На Сытнинской улице не будет жилых и коммерческих комплексов решило Смольное.

В Петербурге комиссия по землепользованию и застройке отказала собственнику участка на пересечении Сытнинской и Кронверкской улиц в изменении назначения территории. Об этом сообщает "Деловой Петербург".

Компания предлагала перевести землю в зону общественно-деловой застройки с возможностью возведения жилья и гостиницы. Аргументом девелопера было соблюдение баланса частных и общественных интересов.

Однако комиссия сочла доводы недостаточными. Решение мотивировано тем, что в 2023 году для участка уже утвержден градостроительный план, допускающий размещение только гостиничных объектов. Дополнительным фактором стали археологические находки, выявленные при обследовании территории.

В результате земля закреплена за объектами некоммерческого назначения, а инициатива по строительству жилого комплекса и апарт-отеля отклонена.

