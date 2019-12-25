Историческое здание на 10-й Советской улице превратят в современный деловой центр

Аварийные конструкции заменят или укрепят, сохранив общий архитектурный ритм здания.

Здание на 10-й Советской улице, 24, литера Б, ожидает масштабное обновление. В ближайшее время здесь начнётся реконструкция с сохранением исторического облика — проект уже получил согласование Комитета по градостроительству и архитектуре Санкт-Петербурга.

Как сообщил портал "Строительный Петербург", работы выполняются по проекту архитектурного бюро "ПРОстиль" по заказу Центра делового и профессионального образования. Предполагается, что фасады восстановят в их первоначальном виде, а внутренние помещения адаптируют под современные офисы. Аварийные конструкции заменят или укрепят, сохранив общий архитектурный ритм здания.

Также в рамках проекта построят двухэтажное офисное здание, которое органично впишется в существующую застройку. Внешний облик нового объекта будет выдержан в едином стиле с историческим фасадом.

Фото: ВКонтакте / Комитет по градостроительству и архитектуре