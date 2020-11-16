На HBO Max выйдет новый сериал о Джоне Константине

В сериале будет рассказываться о молодости Константина.

Стрим-сервис HBO Max разрабатывает проект сериала о молодом экзорцисте Джоне Константине.на данный момент идет кастинг актера на главную роль. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

В сериале будет рассказываться о молодости Константина. Авторы проекта хотят сосредоточиться на создании атмосферы хоррора, религиозных аспектов в сериале будет не так много.



В 2005 году вышел фильм "Константин: Повелитель тьмы" с Киану Ривзом в главной роли. Не известно, планирует ли актер вернуться к своей роли.

Ранее Киану Ривз стал каноническим образом при создании главного героя Cyberpunk 2077.

Кадр: из фильма "Константин: Повелитель тьмы"