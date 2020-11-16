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На HBO Max выйдет новый сериал о Джоне Константине
Сегодня, 16:26
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nastya960

На HBO Max выйдет новый сериал о Джоне Константине

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В сериале будет рассказываться о молодости Константина.

Стрим-сервис HBO Max разрабатывает проект сериала о молодом экзорцисте Джоне Константине.на данный момент идет кастинг актера на главную роль. Об этом сообщил журнал Variety со ссылкой на источники.

В сериале будет рассказываться о молодости Константина. Авторы проекта хотят сосредоточиться на создании атмосферы хоррора, религиозных аспектов в сериале будет не так много.

В 2005 году вышел фильм "Константин: Повелитель тьмы" с Киану Ривзом в главной роли. Не известно, планирует ли актер вернуться к своей роли.

Ранее Киану Ривз стал каноническим образом при создании главного героя Cyberpunk 2077.

Кадр: из фильма "Константин: Повелитель тьмы"

Теги: джон константин, киану ривз, нво max
Категории: Лента новостей, Мировые новости,

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elminarov
Сегодня 16:52

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Одолжите, пожaлуйстa, нa еду рублей 100-200. Сейчaс в поискaх рaботы, a домa есть aбсолютно нечего. :-( От голодa почти теряю сознaние. Одолжить просто не у кого.

Если остaвите контaкты, то я клянусь вернуть с первой зaрплaты (переведу нa кaрту или номер телефонa). В этом случaе нaпишите в личные сообщения свой номер кaрты или номер телефонa. Я верну абсолютно точно!

Мой номер кaрты: 5336 6901 6070 9624

Заранее большое человеческое спaсибо.

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