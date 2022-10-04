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На Госуслугах появилась форма для обжалования повестки для мобилизации

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Подать документы может не только сам мобилизованный.

У пользователей портала "Госуслуги" появилась возможность обжаловать решение по призыву в рамках частичной мобилизации дистанционно. Речь идет о тех, у кого есть основания для отсрочки.

Для этого нужно прикрепить данные о повестке и документы, которые подтверждают, что есть основания для рассрочки. Подать их может не только мобилизованный. 

По состоянию на 30 сентября, в Петербурге были призваны 30% от установленного для региона плана. При этом общая цифра не называется. 

Как выяснилось накануне, за отказ от повестки петербуржцам грозит штраф в 200 тыс. рублей или уголовное дело.

Видео: правительство РФ

Теги: госуслуги, мобилизация, обжалования, повестка
Категории: Лента новостей, Новости России,

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