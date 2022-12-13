На Финском заливе три человека провалились под лед

Горожане катались на квадроциклах, когда произошло несчастье.

Катания на квадроциклах по льду Финского залива могли закончится для трех жителей Петербурга трагично. Они провалились под лед. Инцидент произошел сегодня, 18 марта, в районе петербургской дамбы.

По информации "Невских Новостей", на место случившегося выехали спасатели. Подробности уточняются.

Напомним, выходить на лед в марте очень опасно. В город пришла оттепель, температура воздуха сегодня составила около +3 градусов. В воскресенье в городе обещают +5 градусов.

Отметим, за выход на лед полагается штраф. Нарушители запрета будут привлекаться к административной ответственности. Им придется отдать от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Ранее на Piter.tv: жителей Петербурга предупредили о паводках.

Фото: pexels