На Финском заливе три человека провалились под лед

Катания на квадроциклах по льду Финского залива могли закончится для трех жителей Петербурга трагично. Они провалились под лед. Инцидент произошел сегодня, 18 марта, в районе петербургской дамбы.
По информации "Невских Новостей", на место случившегося выехали спасатели. Подробности уточняются.
Напомним, выходить на лед в марте очень опасно. В город пришла оттепель, температура воздуха сегодня составила около +3 градусов. В воскресенье в городе обещают +5 градусов.
Отметим, за выход на лед полагается штраф. Нарушители запрета будут привлекаться к административной ответственности. Им придется отдать от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.
Ранее на Piter.tv: жителей Петербурга предупредили о паводках.
Фото: pexels
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все