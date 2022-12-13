Жителей Петербурга предупредили о паводках

Жителей города на Неве предупредили о паводках. В городе обещают резкое потепление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
Петербуржцев призвали соблюдать осторожность на улице. Не рекомендуется гулять по берегам рек и учитывать информацию о подтоплениях во время поездок в Ленобласть. Внимательность стоит также проявить жителям субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.
На данный момент подтопления наблюдаются в 18 регионах России. Спасатели взяли ситуацию под контроль.
Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в конце недели обещают дождь и снег.
Фото: Piter.tv
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