Жителей Петербурга предупредили о паводках

Не рекомендуется гулять по берегам рек.

Жителей города на Неве предупредили о паводках. В городе обещают резкое потепление. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Петербуржцев призвали соблюдать осторожность на улице. Не рекомендуется гулять по берегам рек и учитывать информацию о подтоплениях во время поездок в Ленобласть. Внимательность стоит также проявить жителям субъектов Центрального и Северо-Западного федеральных округов.

На данный момент подтопления наблюдаются в 18 регионах России. Спасатели взяли ситуацию под контроль.

Ранее на Piter.tv: в Ленобласти в конце недели обещают дождь и снег.

Фото: Piter.tv