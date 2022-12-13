В Ленобласти в конце недели обещают дождь и снег

Временами будет выглядывать солнце.

В воскресенье, 19 марта, в Ленобласти заметно ухудшится погода. В регионе выпадут осадки в виде мокрого снега и дождя. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону со ссылкой на Ф ГБУ "Северо-Западное УГМС".

Временами будет выглядывать солнце. Ночью подморозит до -3 градусов. Днем потеплеет до 0...+5 градусов. Подует юго-западный, южный ветер со скоростью 4-9 м/с. В темное время суток порывы будут достигать 12 м/с.

Ночью на дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет слабо понижаться.

Ранее на Piter.tv: во второй половине марта в Петербурге ожидается неустойчивая погода.

Фото: Piter.tv, пресс-служба МЧС по ЛО