С 15 марта в Петербурге вступает в силу запрет выхода на лёд водоёмов, расположенных в черте города

Нарушители запрета будут привлекаться к административной ответственности – штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу напоминает жителям и гостям города, что с 15 марта 2023 года вступает в силу запрет выхода на лёд водоемов, расположенных в черте города.

Нарушители запрета будут привлекаться к административной ответственности – штраф от 1 тысячи до 5 тысяч рублей.

Начиная с 15 марта силами сотрудников Государственной инспекции по маломерным судам, Поисково-спасательной службы Петербурга и полиции будут усилены рейды по акватории города с целью мониторинга ледовой обстановки и выявления нарушителей.

Согласно постановлению, утвержденному губернатором Санкт-Петербурга, в городе установлен запрет выхода на лед водоемов на срок с 15 ноября 2022 года по 15 апреля 2023 года. Исключение составляет Финский залив, а также озера, пруды, карьеры и водохранилища, расположенные в городе – здесь разрешен выход на лёд в период устойчивых низких температур с 16 января 2023 года по 14 марта 2023 года.

Фото: МЧС