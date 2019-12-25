С 15 ноября петербуржцам запретят выходить на лёд водоёмов

Постановление не будет действовать для ряда акваторий в период устойчивых морозов.

Со вторника, 15 ноября, в Петербурге начнёт действовать запрет выхода на лёд водоёмов. Соответствующее постановление разместили на сайте Смольного.

Мера будет действовать до 15 апреля 2023 года – в этот период петербуржцам будут недоступны выход на Неву, рукава, каналы и притоки реки.

Тем не менее, сделано исключение для акватории Финского залива, прудов, озер и водохранилищ Северной столицы. Там разрешат выход на лед с 16 января до 14 марта включительно.

Ранее мы сообщили о том, что в центре Петербурга дворники тренировались убирать невидимый снег.

Фото: Пресс-служба СПб ЛО МВД России на водном транспорте