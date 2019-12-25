На Финляндском вокзале вакцинировалось более 6 тысяч человек

Пункт вакцинации открылся 1 июня.

На Финляндском вокзале вакцинацию прошли 6250 человек. Об этом сообщила пресс-служба Октябрьской железной дороги.

Мобильный прививочный пункт работает с 8 до 20 часов. Предварительной записи не требуется, но при себе нужно иметь паспорт, СНИЛС, полис ОМС. Пункт оказался востребованным, и на вход образовывались гигантские очереди. Некоторым пришлось провести в ней больше часа.

Ранее Piter.TV рассказывал о том, где еще можно сделать прививку от коронавируса без записи.

Фото: Piter.TV