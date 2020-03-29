На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air

О деталях происшествия сообщает издание Philippine Daily Inquirer.

На взлетно-посадочной полосе аэропорта Манилы разбился самолет авиакомпании Lion Air. Как уточняют местные СМИ, самолет направлялся в Токио, однако загорелся на взлетно-посадочной полосе и взорвался. На борту судна находились восемь человек, среди которых гражданин Канады, которому требовалось лечение. Все бывшие на борту погибли.

Ранее мы сообщали о том, что модель самолета "Слон" прошла продувочные тесты. Соответствующий материал об итогах испытаний представители компании опубликовали в издании Naked Science.