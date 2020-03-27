При испытаниях объекта скорость воздушного потока составляла от 0,2 до 0,85 Маха.

Модель самолета "Слон" прошла продувочные тесты. Об этом сообщили специалисты из ЦАГИ. Соответствующий материал об итогах испытаний представители компании опубликовали в издании Naked Science. Разработчики напомнили, что в будущем воздушное средство должно сменить Ан-124 "Руслан". Эксперты изучили работу модели самолета в аэродинамической трубе Т-106. При испытаниях объекта скорость воздушного потока составляла от 0,2 до 0,85 Маха. Самолет успешно подтвердил характеристики по скорости, углу атаки. Разработчики рассмотрели воздействие отдельных элементов модели на общую аэродинамику самолета.

Напомним, что первая модель "Слона" собрана в ЦАГИ в 2019 году. Самолет представляет собой объект с размахом крыла в 1,7 метра, в длину - 1,6 метра. Масса модели достигает 120 килограммов. Специалисты работают над проектом с 2016 года. Задачей разработчиков является создание самолета с максимальной нагрузкой в 180 тонн и крейсерской скоростью в 850 километров в час. На данный момент известно, что воздушный корабль получит четыре двигателя ПД-35.

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Фото и видео: ЦАГИ, YouTube/Military Hi-Tech