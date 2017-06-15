Он заменит модель Ан-124 "Руслан".

В России ведутся работы по созданию тяжелого транспортного самолета "Слон". Воздушное судно сможет летать на расстояния до семи тысяч километров. Его крейсерская скорость будет достигать 850 километров в час при грузоподъемности в 180 тонн. Об этом сообщили авторы работы. Проект создается на базе ЦАГИ имени профессора Жуковского.

Разработчики представили аэродинамическую модель самолета, проект которого готовился с 2015 года. В ближайшее время образец направится на продувку в аэродинамической трубе. "Слон" призван заменить устаревший самолет Ан-124 "Руслан", заказ по его созданию создан Минпромторгом.

Отметим, что поднять тяжелый самолет могут только определенные установки, которые есть у четырех стран. Россия входит в данный перечень вместе с США, Францией и Великобританией.

Ранее Piter.tv писал о том, что во дворе Кунсткамеры "поселился" трехметровый слон.

Видео: YouTube/Military Hi-Tech