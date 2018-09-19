Статуя появилась на газоне возле музея антропологии и этнографии РАН.

Во дворе Кунсткамеры "поселился" трехметровый слон. Статую поставили на газон возле музея антропологии и этнографии РАН. Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Современная легкая и прозрачная статуя является оммажем тому самому слону, который стоял на втором этаже Кунсткамеры вплоть до создания Зоологического музея в 1832 году. Тогда статую перевезли из музея в другое здание. Как написал в басне "Любопытный" Иван Андреевич Крылов:

Приятель дорогой, здорово! Где ты был? - В Кунсткамере, мой друг! Часа там три ходил;….. - А видел ли слона? Каков собой на взгляд! Я чай, подумал ты, что гору встретил? - Да разве там он? – Там. – Ну, братец, виноват: Слона-то я и не приметил.

Нового слова сложно будет не заметить. Оказавшись во дворе Кунсткамеры, посетители сразу же приметят трехметровую статую.

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Видео: Piter.TV