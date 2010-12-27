На Богатырском проспекте появился памятник зонту

В Приморском районе Санкт-Петербурга появился новый арт-объект, посвященной дождливой погоде в Северной Столице. Об этом сообщили в паблике "Питер Решает". В социальных сетях рассказали, что каменный зон появился на Богатырском проспекте.
Но у нас есть претензии! Почему зонт не вывернут ветром, не сломан? Это какой-то непетербургский зонт!,
- прокомментировали пост.
Пользователи предположили, что зонт из камня сможет достать зонт истинный ленинградец или будущий губернатор города.
Фото: vk.com/pitereshaet
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