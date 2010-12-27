На Богатырском проспекте появился памятник зонту

Пользователи предположили, что зонт из камня сможет достать зонт истинный ленинградец или будущий губернатор города.

В Приморском районе Санкт-Петербурга появился новый арт-объект, посвященной дождливой погоде в Северной Столице. Об этом сообщили в паблике "Питер Решает". В социальных сетях рассказали, что каменный зон появился на Богатырском проспекте.

Но у нас есть претензии! Почему зонт не вывернут ветром, не сломан? Это какой-то непетербургский зонт!,

- прокомментировали пост.

Пользователи предположили, что зонт из камня сможет достать зонт истинный ленинградец или будущий губернатор города.

Фото: vk.com/pitereshaet