  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
На Богатырском проспекте появился памятник зонту
Сегодня, 21:53
82
Rybka123

На Богатырском проспекте появился памятник зонту

0 0

Пользователи предположили, что зонт из камня сможет достать зонт истинный ленинградец или будущий губернатор города.

В Приморском районе Санкт-Петербурга появился новый арт-объект, посвященной дождливой погоде в Северной Столице. Об этом сообщили в паблике "Питер Решает". В социальных сетях рассказали, что каменный зон появился на Богатырском проспекте.

Но у нас есть претензии! Почему зонт не вывернут ветром, не сломан? Это какой-то непетербургский зонт!,
- прокомментировали пост.

Пользователи предположили, что зонт из камня сможет достать зонт истинный ленинградец или будущий губернатор города.
Фото: vk.com/pitereshaet

Теги:
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии