На "Евровидении" высказались о правилах Украины по отбору участников

Позицию Европейского вещательного союза приводит ТАСС.

Сотрудники издания уточнили, как можно оценить запрет украинской Национальной общественной телерадиокомпании на участие в конкурсе "Евровидение" от таких артистов, которые выступали в РФ после 2014 года. ЕВС отметил, что не регулируют правила национального отбора в странах. Существует только несколько ограничений – участник должен быть старше 16 лет и представлять только одну страну.

В вещательном союзе заявили, что страна-вещатель является ответственной индивидуально за отбор артистов на конкурс песни.

Ранее мы сообщали о том, что украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на "Евровидение-2020". Всему виной – новые правила отбора.

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest