На "Евровидении" высказались о правилах Украины по отбору участников

Сотрудники издания уточнили, как можно оценить запрет украинской Национальной общественной телерадиокомпании на участие в конкурсе "Евровидение" от таких артистов, которые выступали в РФ после 2014 года. ЕВС отметил, что не регулируют правила национального отбора в странах. Существует только несколько ограничений – участник должен быть старше 16 лет и представлять только одну страну.
В вещательном союзе заявили, что страна-вещатель является ответственной индивидуально за отбор артистов на конкурс песни.
Ранее мы сообщали о том, что украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на "Евровидение-2020". Всему виной – новые правила отбора.
Видео: YouTube/Eurovision Song Contest
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