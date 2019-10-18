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На "Евровидении" высказались о правилах Украины по отбору участников

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Позицию Европейского вещательного союза приводит ТАСС.

Сотрудники издания уточнили, как можно оценить запрет украинской Национальной общественной телерадиокомпании на участие в конкурсе "Евровидение" от таких артистов, которые выступали в РФ после 2014 года. ЕВС отметил, что не регулируют правила национального отбора в странах. Существует только несколько ограничений – участник должен быть старше 16 лет и представлять только одну страну.

В вещательном союзе заявили, что страна-вещатель является ответственной индивидуально за отбор артистов на конкурс песни.

Ранее мы сообщали о том, что украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на "Евровидение-2020". Всему виной – новые правила отбора.  

Видео: YouTube/Eurovision Song Contest

Теги: евровидение, украина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Культура, Музыка,

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