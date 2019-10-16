Украинских артистов, выступавших в РФ, не пустят на "Евровидение-2020"

Конкурсанты не должны посещать Крым и выступать в России.

На Украине назвали новые правила национального отбора на "Евровидение-2020". Об этом сообщило агентство УНИАН.

Так до отбора не допускаются исполнители и коллективы, которые выступали в России после 2014 года. Также исполнители не должны планировать или анонсировать концертную деятельность в РФ во время концерта и до финала "Евровидения", также будут проверять, не выезжали ли музыканты на территорию Крыма с нарушением законодательства Украины.

Музыкальным продюсером национального отбора остается Руслан Квинта, креативным продюсером станет Наталья Франчук, ведущим прямых эфиров — Сергей Притула.

В 2018 году на отборе двух сестер Анну и Марию Опанасюк заставили сделать выбор между родителями, которые живут в Крыму, и конкурсом. Девушки выбрали родителей под одобрительные аплодисменты зрителей. Отказалась выступать за Украину и певица Maruv, которая сказала, что она не бита на политической арене.

Видео: Youtube/ Eurovision Song Contest