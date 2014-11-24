На "Дудергофских высотах" вместо экоакции устроили корпоратив

Горожане обратились в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности.

В воскресенье, 16 мая, компания "Электромашина" устроила в заказнике "Дудергофские высоты" один из этапов экологической акции. Однако, по мнению петербуржцев, деятельность волонтеров похожа на корпоратив. Об этом рассказали в группе "Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село" в социальной сети "Вконтакте".

На территории памятника регионального значения, помимо высадки деревьев, на поляне разместились шатры и скамейки, на газоне припарковались автомобили.

По словам автора поста, беседа с полицией была безрезультатна, после "обещания тихо свернуться и прекратить нарушения, праздник лишь усилился! Теперь музыка, пляски по ландышам и веселье".

Горожане обратились в комитет по природопользованию, охране окружающей среды и обеспечению экологической безопасности. Ответ комитета процитировали в публикации.

Лица, виновные в нарушении режима особой охраны, установленного на заповедной территории, будут привлечены к ответственности Ответ комитета на обращение.

Напомним, "Дудергофские высоты" находятся в ведении Дирекции особо охраняемых природных территорий (ООПТ) Петербурга и имеют статус памятника природы. Законом запрещается "всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы".

Ранее Piter.tv писал, что за майские праздники клещи покусали 478 жителей Петербурга.

Фото: Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село / Piter.tv