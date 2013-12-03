За майские праздники клещи покусали 478 жителей Петербурга

Среди пострадавших – 120 детей.

За выходные с 3 по 9 мая клещи покусали 478 жителей Петербурга. Точные данные приводит пресс-служба Роспотребнадзора по Петербургу. Среди обратившихся в медорганизации горожан зафиксировано 120 детей.

Наибольшее число пострадавших от укуса насекомых пришлось на Пушкинский, Курортный, Выборгский и Красносельский районы Петербурга.

Ранее врач-инфекционист Боткинской больницы Мария Белопольская рассказала о профилактике клещевого энцефалита. Врач рассказала, что клещ отправляется на исследование – сначала на наличие энцефалита, а потом на наличие боррелий.

Белопольская обратила внимание, что главное – обратиться вовремя. Профилактика назначается, если обнаруживается инфекция.

Фото: Piter.tv