На Дороге жизни состоялась "Эстафета вечного огня"

Ветераны и молодые люди собрались у Разорванного кольца.

В четверг, 3 сентября, на Дороге жизни прошла масштабное мероприятие "Эстафета вечного огня", приуроченное к 75-летию Победы. Об этом сообщила пресс-служба областного правительства.

Участники акции собрались на Пискаревском, где были зажжены факелы от Вечного огня. Их доставили на мемориал "Разорванное кольцо", где перед собравшимися выступили губернатор Александр Дрозденко депутат областного ЗАКСа Сергей Бебенин и вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов.

Глава региона подчеркнул, что главной целью эстафеты является объединение разных поколений. У мемориала собрались как ветераны, так и молодые люди, которые в этот день узнали больше о страшном времени блокады Ленинграда.

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В конце мероприятия прошел концерт-спектакль "Дорогой жизни" с участием артистов театра "На Васильевском".

Отметим, что на мероприятие были приглашены делегации из городов воинской славы ЗВО и Тюмени.

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Фото и видео: ВКонтакте / id3744114, пресс-служба администрации Ленинградской области