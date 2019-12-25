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"Театр на Васильевском" приедет в Ленобласть на гастроли
Сегодня, 13:19
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lizapoluda

"Театр на Васильевском" приедет в Ленобласть на гастроли

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Труппа отыграет 8 спектаклей.

В течение сентября артисты "Театра на Васильевском" отыграют покажет 8 постановок в нескольких районах Ленинградской области. Об этом сообщила пресс-служба администрации региона.

Уже в предстоящий четверг, 3 сентября, на "Эстафете вечного огня на Дороге жизни" пройдет концерт труппы. В пятницу театр выступит в культурном центре "Фортуна" в городе Отрадное. К  артистам присоединится сатирик Семен Альтов.

На воскресенье запланирована творческая встреча актеров Екатерины Рябовой, Андрея Феськова и Александра Удальцова с жителями Тосно в рамках Фестиваля кино.

Завершится турне в Ломоносовском и Кингисеппском районах. Там труппа сыграет  спектакль "Царевна Несмеяна" для детей и несколько постановок для взрослых.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге состоится фестиваль "Золотая осень".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области

Теги: ленинградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Лента новостей,

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