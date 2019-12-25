В Выборге состоится фестиваль “Золотая осень”

Мероприятие проходит уже 10 год и призвано поддержать малый и средний бизнес на территории Выборгского района.

Ежегодный фестиваль предпринимательства "Золотая осень" пройдет с 9 по 15 октября на Рыночной площади. Об этом сообщила пресс-служба районной администрации.

"Золотая осень" проводится в целях развития и поддержки малого и среднего бизнеса на территории Выборгского района. В программе фестиваля: ежедневная универсальная ярмарка, мастер-классы, обучающие семинары по направлениям, дегустации, благотворительные акции и многое другое.

В этом году "Золотая Осень" пройдет на двух площадках: первый день, 9 сентября - в Яхт-клубе "Лавола" в поселке Раппатилы. Там пройдёт конструктивный диалог предпринимателей с представителями власти на актуальные темы по ведению бизнеса в непростых условиях, в которых мы все оказались. В этот же день стартует новый проект – "Фестиваль щуки".

Второй день Фестиваля пройдёт в учебных аудиториях Института экономической безопасности в Выборге. Здесь участники освоят практические навыки по автоматизации маркетинга в малом, среднем и даже микро бизнесе.

Организаторами фестиваля являются районная администрация совместно с некоммерческим партнерством "Совет делового сотрудничества и поддержки предпринимательства" и администрация МО "Выборгский район".

Дополнительную информацию о проведении фестиваля можно получить по телефону: +7-951-656-03-07.

Ранее мы написали о том, как прошел День знаний в Выборге.

Фото: администрация МО "Выборгский район" ЛО