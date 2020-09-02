Видео: как прошел День знаний в Выборге

Piter.TV побывал на главном празднике школьников и узнал, как встретили 1 сентября учителя, ученики и их родители.

В школах Выборга прошли торжественные линейки, приуроченные к Дню знаний. Как родители, школьники и учителя встретили 1 сентября — в репортаже Piter.TV.

В Выборгском районе в этом году за парты сядут более 1900 первоклассников. В СОШ №10 Выборга в этом учебном году создано 5 первых классов. Здесь первый звонок прозвенел для 159 первоклашек. День, когда выборгские школы откроют двери, с нетерпением ждали и учителя, и ученики.

Мы не виделись с нашими любимыми учениками с марта месяца. Сегодня мы хотим, чтобы наш день прошел празднично для всех. В нашей школе мы встречаем 159 первоклассников, 5 классов сегодня идут в школу. Ольга Лобанкова, директор СОШ №10 Выборга.

Поздравили учеников с Днём знаний вице-губернатор Ленобласти Роман Марков, глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов и депутат городского совета Александр Петров.

Роман Марков отметил, что год для школ будет непростым, но на всех уровнях власти делается все возможное, чтобы дети получали знания. Вице-губернатор также вручил медали и грамоты отличившимся в прошлом году ученикам.

С поздравлениями к присутствующим обратился и глава районной администрации Геннадий Орлов.

Дорогие школьники, уважаемые педагоги, дорогие дедушки и бабушки. Мы все сегодня вспоминаем свое первое сентября и, наверное, у каждого в памяти остался этот день, когда мы впервые переступили порог. Хочу пожелать выпускникам проявить упорство и трудолюбие, чтобы при выходе из стен этой школы вы уверенно вступили в самостоятельную жизнь. Родителям - радости от успехов детей, педагогам - здоровья, терпения и благодарных учеников. Геннадий Орлов, глава администрации МО "Выборгский район" .

В Выборгской гимназии после традиционной линейки на площади Выборгских полков прошло торжественное открытие нового кабинета с современным оборудованием. Новый класс открыли в рамках федерального проекта "Цифровая образовательная среда".

Директор гимназии Марина Петрова выразила слова благодарности губернатору региона за выделение средств на создание в учреждении условий для современной и безопасной цифровой образовательной среды, обеспечивающей высокое качество и доступность образования.

