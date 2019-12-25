Ленобласть поздравила граждан с Днем окончания Второй мировой войны

Праздник уже объединил поколения в рамках "Эстафеты вечного огня".

В четверг, 3 сентября, администрация Ленинградской области обратилась к местным жителям с поздравлениями с Днем окончания Второй мировой войны. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Представители власти пожелали долгих лет жизни и благополучия всем ветеранам и тем, кто родился уже после старшных событий.

Отмечается, что памятный день объединяет несколько поколений ленинградцев: так, на Дороге жизни уже началась "Эстафета вечного огня", в которой принимают участие как молодые люди, так и ветераны.

Ранее мы рассказали о том, что Михаил Боярский призвал написать "Диктант Победы".

Фото: Пресс-служба администрации Ленинградской области