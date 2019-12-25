В Ленобласти проведут несколько мероприятий в честь юбилея Победы

Среди наиболее масштабных из них - эстафета и парад военной техники на Дороге жизни.

Во вторник, 25 августа, стало известно о предстоящих мероприятиях на территории Ленинградской области, посвященных 75-летней годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил глава регионального комитета по культуре Владимир Цой на заседании консультативного совета по делам ветеранов войны и труда.

В перечень предстоящих событий, перенесенных из-за эпидемии коронавируса, вошли акция "На страже памяти" и эстафета вечного Огня на Дороге жизни. Последнее торжество запланировано на четверг, 3 сентября.

По словам Владимира Цоя, изначально эстафета была намечена на 8 мая: это – одно из ключевых памятных мероприятий, в котором примут участие делегации со всего Северо-Западного федерального округа.

Кроме того, программу дополнят проход военной техники по Дороге жизни, акция "Рубежи памяти — рубежи Победы" на мемориале "Разорванное кольцо".

Ранее мы рассказали о том, что линейки 1 сентября в Ленобласти пройдут в обычном формате.

Фото: Online47