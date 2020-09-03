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Михаил Боярский призвал написать "Диктант Победы"

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Победители в следующем году смогут принять участие в Параде Победы на Красной площади.

Народный артист РСФСР Михаил Боярский призвал жителей страны принять участие во всероссийской акции "Диктант Победы". Видео с соответствующим обращением опубликовал сын музыканта Сергей Боярский в Instagram.

"Это хорошая возможность проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны. Давайте напишем его вместе!" – заявил Боярский.

Принять участие в акции может любой желающий. Написать диктант можно в любом городе страны или на официальном сайте акции. Победители в следующем году смогут присутствовать на Параде Победы 9 мая на Красной площади.

Ранее Боярская ответила на слухи о своем многотысячном долге.

Видео: Instagram / sergeyboyarskiy

Теги: акция, великая отечественаня война, диктант победы, история, михаил боярский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура,

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