Михаил Боярский призвал написать "Диктант Победы"

Народный артист РСФСР Михаил Боярский призвал жителей страны принять участие во всероссийской акции "Диктант Победы". Видео с соответствующим обращением опубликовал сын музыканта Сергей Боярский в Instagram.
"Это хорошая возможность проверить себя на знание истории Великой Отечественной войны. Давайте напишем его вместе!" – заявил Боярский.
Принять участие в акции может любой желающий. Написать диктант можно в любом городе страны или на официальном сайте акции. Победители в следующем году смогут присутствовать на Параде Победы 9 мая на Красной площади.
Ранее Боярская ответила на слухи о своем многотысячном долге.
Видео: Instagram / sergeyboyarskiy
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