Боярская ответила на слухи о своем многотысячном долге

Актриса заявила, что все давно оплачено.

Российская актриса театра и кино Елизавета Боярская ответила на слухи о своем крупном долге. В беседе с телеканалом "78" она заявила, что по сети ходит неправильная информация. По словам актрисы, все давно оплачено, и что "дело уже закрыто".

Накануне появилась информация, что Елизавету Боярскую разыскивают судебные приставы. Как оказалось, у 34-летней актрисы висит неоплаченный долг на сумму почти в 240 тысяч рублей. В 2016 году арендаторы квартиры, которая принадлежит знаменитости, залили соседей снизу, после чего те подали в суд.

"Я собственник, но оплата осуществлена другим человеком, по вине которого, собственно, это и произошло", - пояснила Елизавета.

Ранее мы писали, что Forbes составил рейтинг богатейших российских звезд.

Фото: Instagram / lizavetabo