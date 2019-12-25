Шнуров возглавил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса

Второе место занял Егор Крид, третье – Дима Билан.

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых звезд российского шоу-бизнеса. Первое место в нем занял лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров, который зарабатывает за один частный концерт до 300 тысяч долларов. В целом доход музыканта оценили в 8,8 млн долларов. Об этом сообщается на сайте издания.

На второй строчке рейтинга оказался певец Егор Крид, доходы которого составили 6,9 млн долларов. Тройку лидеров замыкает Дима Билан с заработком 6,8 млн долларов.

Всего в список вошли 20 знаменитостей. В их числе Филипп Киркоров (5-е место), Иван Ургант (10-е место), Ксения Собчак (15-е место) и Дмитрий Нагиев (16-е место).

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Фото: Instagram / shnurovs