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Боярская задолжала судебным приставам более 230 тысяч рублей
Сегодня, 8:28
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IRINA_CHALKINA

Боярская задолжала судебным приставам более 230 тысяч рублей

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Четыре года назад арендатор квартиры в Петербурге, которая принадлежит Елизавете, из-за неаккуратного обращения с сантехникой залил соседей снизу.

В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что Боярская задолжала судебным приставам более 230 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УФССП по Петербургу.

Как оказалось, в далеком 2016-году арендаторы принадлежащей Боярской квартиры залили соседей снизу, а те подали в суд.

Эту сумму актриса должна была перевести некоему физическому-либо юридическому лицу. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга. Боярская в суд тогда не явилась.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили ошибку в названии улицы на доме в центре города.

Фото:Instagram/ lizavetabo

Теги: боярская
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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