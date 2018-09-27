В понедельник, 3 августа, стало известно о том, что Боярская задолжала судебным приставам более 230 тысяч рублей. Об этом сообщается на сайте УФССП по Петербургу.
Как оказалось, в далеком 2016-году арендаторы принадлежащей Боярской квартиры залили соседей снизу, а те подали в суд.
Эту сумму актриса должна была перевести некоему физическому-либо юридическому лицу. Такое решение принял Куйбышевский районный суд Петербурга. Боярская в суд тогда не явилась.
Ранее мы сообщали о том, что петербуржцы заметили ошибку в названии улицы на доме в центре города.
Фото:Instagram/ lizavetabo
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