Елизавета Боярская и Максим Матвеев переехали в новую квартиру в центре Петербурга

Обстановку в своей квартире артисты не показывают, но судя по некоторым последним фото, гостиная у них отделана красным кирпичом.

Елизавета Боярская и Максим Матвеев, наконец, переехали в свое семейное гнездышко. В прошлом году стало известно, что актеры купили сразу три квартиры в особняке на улице Белинского в Петербурге.

Обстановку в своей квартире артисты не показывают, но судя по некоторым последним фото, гостиная у них отделана красным кирпичом. Также в онлайн-шоу "На гречке дома" Боярская рассказала Александру Цыпкину, что на одном из балконов ее супруг сделал мини-спортзал.

И каждый день по полтора часа на обозрение всему нашему двору-колодцу он занимается там спортом. И это настолько красиво, что не только я, но даже наши дети стоят у стекла и смотрят на папу… Елизавета Боярская

Также актриса рассказала, что пока что эту огромную квартиру они убирают сами.

Ранее Елизавета Боярская рассказала о своей самоизоляции.

Видео: Instagram/ lizavetabo