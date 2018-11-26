Продолжение фильма "Великая" с Боярской снимают в Петербурге

Съемки пройдут в Петербурге и области.

В Петербурге начали снимать 12-серийную историческую драму "Великая. Фильм второй". Режиссёром картины стал Сергей Гинзбург, главную роль исполнит Елизавета Боярская.

Съемки пройдут в Петербурге и области. Действие развернётся в 1763 году — первом после коронации Екатерины. Власть в руках молодой императрицы, но, заняв трон, его необходимо удержать. Только через 10 лет Екатерина сама по праву назовет себя Самодержицей Всероссийской. Также в картине снимутся играют Антон Хабаров, Алексей Морозов, Павел Ворожцов, Алексей Филимонов и др. В проекте задействовано более 560 исторических костюмов, изготовлено 340 париков. В масштабных сценах примут участие более 2 тыс. актёров массовых сцен.

Фото: kino-teatr.ru

