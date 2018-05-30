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Петербуржцы заметили ошибку в названии улицы на доме в центре города
Сегодня, 17:07
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nadezhda_sib

Петербуржцы заметили ошибку в названии улицы на доме в центре города

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Горожане направили жалобу в ответственные органы.

Петербурженка обнаружила ошибку в табличке с названием улицы в центре Петербурга: Дегтярная улица превратилась в "Дегтярную". Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания". 

Здание располагается по адресу дом №1а литера Д. 

Но еще больше расстраивает, что ведь задача на изготовление и монтаж адресной таблички прошла через множество рук и голов, от начальства и контролирующих органов до производителей и монтажников.

говорится в сообщении. 

Жители города отметили, что ранее сталкивались с ошибками на табличках и по другим адресам. Так, например, на одном из домов улица Маяковского была записана как "улица Маяковская".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фасад дома на улице Жуковского поменял цвет. Некоторые петербуржцы недовольны. 

Фото: vk.com/mytndvor

Теги: адрес, адресная табличка, улица
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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