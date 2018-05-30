Петербуржцы заметили ошибку в названии улицы на доме в центре города

Горожане направили жалобу в ответственные органы.

Петербурженка обнаружила ошибку в табличке с названием улицы в центре Петербурга: Дегтярная улица превратилась в "Дегтярную". Информация об этом появилась в группе "ВКонтакте" "Центральный район за комфортную среду обитания".

Здание располагается по адресу дом №1а литера Д.

Но еще больше расстраивает, что ведь задача на изготовление и монтаж адресной таблички прошла через множество рук и голов, от начальства и контролирующих органов до производителей и монтажников. говорится в сообщении.

Жители города отметили, что ранее сталкивались с ошибками на табличках и по другим адресам. Так, например, на одном из домов улица Маяковского была записана как "улица Маяковская".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что фасад дома на улице Жуковского поменял цвет. Некоторые петербуржцы недовольны.

Фото: vk.com/mytndvor