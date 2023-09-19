На Донецком направлении отразили семь атак ВСУ

Георгий Минесашвили рассказал о работе "Юга" на СВО.

"Южная" группировка Вооруженных сил отразила семь атак на Донецком направлении в зоне проведения специальной военной операции за минувший день, а киевский режим лишился до 210 человек личного состава. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами от 19 августа сделал руководитель пресс-службы "Юга" Георгий Минесашвили.

Слаженными действиями отражено семь атак штурмовых групп ВСУ на Соледаро-Артемовском, Авдеевском и Александро-Калиновском направлениях. Противник потерял до 210 военнослужащих. Георгий Минесашвили, глава пресс-службы "Юга"

Эксперт добавил, что авиация совершила ракетно-бомбовые удары по объектам подразделений Вооруженных сил Украины, размещенных в Авдеевке. Дополнительно поражен пункт временной дислокации, запасный командный пункт и узел связи. Военнослужащие нанесли поражение живой силе противника в районах населенных пунктов Спорное, Веселое и Новгородское. Артиллерия уничтожила два орудия М777 американского производства противника, две гаубицы Д-30, один танк, два миномета 120-го и один 82-го калибра, семь единиц автомобильной техники, пункт управления беспилотными летательными аппаратами и позиция гранатометного расчета АГС.

ВС РФ ударили по пункту управления БПЛА на краснолиманском направлении.

Фото и видео: Минобороны России